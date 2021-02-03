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СМИ: Ольга Бузова может ослепнуть
Фото: Официальная страница Ольги Бузовой в Instagram (https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru)

СМИ: Ольга Бузова может ослепнуть

Никита Абрамов

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова недавно с размахом отпраздновала свой 35-й день рождения. Однако среди приятных событий появилась и негативная новость.

Один из гостей, юморист Гарик Мартиросян, рассказал собравшимся о своей болезни. Оказывается, у Гарика дефект зрения — астигматизм.

Собравшиеся гости отметили, что у виновницы торжества Ольги тоже имеются проблемы со зрением. Однако, несмотря на свои минус семь, обращаться к специалистам для коррекции Бузова не торопится.

Как пишет «Собеседник», учитывая, что специалисты не дают никаких прогнозов, со временем зрение певицы может ухудшаться еще больше, вплоть до слепоты.

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