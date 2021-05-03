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«Начал бессвязно произносить слова»: актер Олег Вавилов попал в больницу после спектакля
Фото: Театр Сатиры / satire.ru

«Начал бессвязно произносить слова»: актер Олег Вавилов попал в больницу после спектакля

Илья Ашуров

Происшествия

Народного артиста России Олега Вавилова госпитализировали после спектакля. Об этом рассказал актер Юрий Васильев в понедельник, 3 мая.

По его словам, Вавилову стало плохо прямо во время выступления на сцене Театра сатиры. В какой-то момент спектакля у него начала путаться речь, он произносил слова, «пропуская буквы».

— У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы, — пояснил Васильев.

Он также сообщил, что, несмотря на частичное восстановление речи у Вавилова, было принято решение вызвать скорую.

— Мы доиграли спектакль и его отвели в комнату отдыха, где были врачи скорой, — приводит слова Васильева телеканал 360.

Актер Олег Вавилов родился в 1950 году. В 1971 он окончил ГИТИС. Артист снимался в фильмах «Не было печали», «Бедная Настя», «Странная женщина» и других. Вавилов выступает на сцене Театра сатиры с 2004 года. Актер был удостоен звания народного артиста России в 1996 году.

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актерТеатр сатирыгоспитализация
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