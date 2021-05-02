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СМИ: Дело возбуждено после поножовщины в Москве с участием экс-ведущей «Ревизорро»
Фото: instagram.com/official_milas

СМИ: Дело возбуждено после поножовщины в Москве с участием экс-ведущей «Ревизорро»

Иван Юминов

Происшествия

Столичная полиция возбудила уголовное дело после информации о конфликте с ножевым ранением, в котором, предположительно, участвовала бывшая ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 2 мая.

— Накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы в ходе возникшего конфликта женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас, — рассказал источник.

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», отмечает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что Милас ищет полиция. По предварительной версии, инцидент с поножовщиной произошел на вечеринке, которую устроила диджей Яна Бородина. На мероприятие были приглашены три девушки, с одной из них у Милас произошел конфликт. В результате чего последняя нанесла своей оппонентке несколько ножевых ранений, в том числе в область спины.

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