СМИ: Дело возбуждено после поножовщины в Москве с участием экс-ведущей «Ревизорро»
Столичная полиция возбудила уголовное дело после информации о конфликте с ножевым ранением, в котором, предположительно, участвовала бывшая ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 2 мая.
— Накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы в ходе возникшего конфликта женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас, — рассказал источник.
Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», отмечает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали о том, что Милас ищет полиция. По предварительной версии, инцидент с поножовщиной произошел на вечеринке, которую устроила диджей Яна Бородина. На мероприятие были приглашены три девушки, с одной из них у Милас произошел конфликт. В результате чего последняя нанесла своей оппонентке несколько ножевых ранений, в том числе в область спины.
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