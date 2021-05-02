Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфиров после сообщений о нападении на подругу с ножом

Фото: instagram.com/official_milas

Ведущую программы «Ревизорро» и звезду шоу «Пацанки» Ксению Милас отстранили от эфиров после просочившейся в интернет информации о ее нападении с ножом на подругу.

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что руководство канала пребывает в шоке от случившегося и ждет официальной версии событий. Он также выразил уверенность, что следствие даст объективную оценку случившегося.

— Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен, — цитирует гендиректора портал Super.

Он также пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее «ВМ» писала, что в Сети появилась информация о конфликте ведущей с некой девушкой. Сообщалось, что Милас напала на подругу с ножом, после чего пострадавшую госпитализировали.

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