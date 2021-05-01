СМИ: Полиция разыскивает звезду шоу «Пацанки» Ксению Милас
Полиция разыскивает экс-участницу шоу «Пацанки» Ксению Милас. Она подозревается в нанесении ножевых ранений.
По предварительной версии, инцидент с поножовщиной произошел на вечеринке, которую устроила диджей Яна Бородина. На мероприятие были приглашены три девушки, с одной из них у Милас произошел конфликт. В результате чего последняя нанесла своей оппонентке несколько ножевых ранений, в том числе в область спины.
Уточняется, что пострадавшая была госпитализирована, передает Пятый канал.
Ксения Милас стала известной после участия в проекте «Пацанки-3».
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