«Ну хоть твою спину увидят люди»: Волочкова впервые показала нового возлюбленного

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова впервые показала поклонникам своего нового возлюбленного. Видео с новым бойфрендом она выложила в раздел «сторис» в свой Instagram-аккаунт.

Волочкова в очередной раз решила отдохнуть на Мальдивах, а компанию в этот раз ей составил ее новый возлюбленный Олег. На видео она принесла ему в бассейн бокал пива, подчеркнув, что такое можно сделать только от настоящей любви.

— Мне кажется, только от любви можно бокал пива прямо в бассейн. Ну хоть твою спину увидят люди, — сказала балерина любимому.

Во время беседы пары Олег повернул голову так, что внимательные подписчики смогли разглядеть его лицо.

Балерина старается не афишировать внешность и личность своего возлюбленного. Недавно она уже выкладывала фото, где была видна часть тела ее таинственного избранника.

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