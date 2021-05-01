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«Я в эйфории»: Волочкова показала, как отдыхает на Мальдивах
Фото: instagram/volochkova_art

«Я в эйфории»: Волочкова показала, как отдыхает на Мальдивах

Анастасия Колоскова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах, куда, по ее словам, отправилась вместе со своим возлюбленным Олегом, однако знаменитость до сих пор скрывает мужчину от глаз общественности.

— Это счастье — возвращаться на остров да еще и с любимым Олегом, который пока за кадром. Я пока в эйфории после нагрузки, перелета и эмоций нашей любви, — написала звезда на свое странице в Instagram, опубликовав несколько видеороликов, снятых на побережье.

Балерина попросила подписчиков не испытывать к ней зависти, а порадоваться ее счастью.

Ранее Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографии интерьера своей веранды, где случайно «засветился» ее возлюбленный по имени Олег, внешность которого она тщательно скрывает.

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отдыхВолочковаМальдивы
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