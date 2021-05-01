«Я в эйфории»: Волочкова показала, как отдыхает на Мальдивах

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах, куда, по ее словам, отправилась вместе со своим возлюбленным Олегом, однако знаменитость до сих пор скрывает мужчину от глаз общественности.

— Это счастье — возвращаться на остров да еще и с любимым Олегом, который пока за кадром. Я пока в эйфории после нагрузки, перелета и эмоций нашей любви, — написала звезда на свое странице в Instagram, опубликовав несколько видеороликов, снятых на побережье.

Балерина попросила подписчиков не испытывать к ней зависти, а порадоваться ее счастью.

Ранее Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографии интерьера своей веранды, где случайно «засветился» ее возлюбленный по имени Олег, внешность которого она тщательно скрывает.

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