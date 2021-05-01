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Пухляш из клипа Little Big заявил о решении строить кинокарьеру
Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Пухляш из клипа Little Big заявил о решении строить кинокарьеру

Анастасия Колоскова

Звезды

Танцор Дмитрий Красилов, который приобрел известность, снявшись в клипах группы Little Big, принял решение стать киноактером.

По его словам, он уже двигается к этой цели. Красилов признался, что очень впечатлен от совместной работы с такими звездами экрана, как Александр Ревва и Михаил Галустян, с которыми он снимался в комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало».

Кроме того, танцор появлялся в небольших ролях в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Дылды» и других.

— Я больше сторонник нового кино. Очень любою экшн, когда много каких-то спецэффектов, взрывы и все такое. Мне нравится Бекмамбетов, но я давненько что-то у него ничего не видел, наверное, упустил…, — цитирует Красилова ФАН.

Известно, что 27-летний Красилов приехал в столицу из Заринска. Танцами увлекся еще в детстве. В 2016 году получил диплом актера театра и кино, окончив Алтайский институт культуры.

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