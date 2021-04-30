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«Буду старой калошей»: Кудрявцева заявила, что отпустит мужа к молодой любовнице
Фото: Youtube/Super

«Буду старой калошей»: Кудрявцева заявила, что отпустит мужа к молодой любовнице

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что она готова отпустить своего молодого мужа, если он полюбит другую девушку.

— Я говорила ему: буду старой калошей, а ты — молодой. Игорь, в отличие от многих, взрослый, — рассказала знаменитость.

Если ее муж, 33-летний хоккеист Игорь Макаров, найдет молодую девушку, то Кудрявцева спокойно его отпустит, заявила телеведущая в шоу «Лучше — правду» на YouTube.

Ранее Милана Тюльпанова раскритиковала бывшую жену Аршавина.

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Лера Кудрявцевамуж и женалюбовница
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