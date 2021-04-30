Дана Борисова объяснила, почему Стас Пьеха до сих пор считает ее наркоманкой

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Певец Стас Пьеха не может делать «медицинские заключения о наркостатусе» других людей, поскольку он не врач. Так телеведущая Дана Борисова ответила на слова артиста, который ранее заявил, что она не поборола свою наркозависимость.

По ее словам, для таких заявлений нужно иметь свежие анализы на руках и быть наркологом, а не певцом.

— Он, что, брал у меня анализы или видел мои данные? — возмутилась Борисова в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Стас не может однозначно такое утверждать. Для меня это очень смешная ситуация, поскольку он прекрасно знает, что вылечиться полностью от этой болезни невозможно. Она хроническая и неизлечимая. Мы только можем жить трезвой жизнью, но если вернемся к единовременному употреблению, то это станет рецидивом и зависимость полностью поглотит снова.

Собеседница «ВМ» призналась, что посещала вместе с Пьехой одну группу анонимных наркоманов на Кутузовском проспекте.

— Где-то месяца три я ходила туда. Но из-за того, что не сложились отношения со специалистами, мне пришлось покинуть это место. И он, видимо, подумал, что я как-то не довела работу над собой до конца и сорвалась. Но проблема была в другом: я постоянно рассказывала о своем лечении подписчикам в соцсетях, снимала сторис в Instagram из локаций, где происходили встречи, нарушая тем самым анонимность, после чего администрация начала мне предъявлять претензии, — сообщила Борисова.

Теледива также заметила, что разница между лечением и реабилитацией, которые проходили она и певец, — колоссальная:

— Я выздоравливала и лечилась в реабилитационном центре. У Стаса же ситуация была другая: он проходил терапию в больнице медикаментозно, а поддерживает свою трезвость, посещая группу. Даже несмотря на схожесть наших судеб, у нас все равно была разная форма зависимости с ним. Он героиновый наркоман, который инъекционно употребил. Я же никогда не кололась, только принимала таблетки или вещества.

Также Борисова призналась, что 26 апреля текущего года исполнилось ровно четыре года, как она не употребляет запрещенные вещества и алкоголь.

— И срыва за весь этот период у меня не было ни разу, — уточнила она. — Доказывать я это лишний раз не собираюсь. Какие-то дополнительные истории своей болезни и детали не хочу разглашать. Но в целом слова Стаса я воспринимаю с юмором, это смешно. Дополнительный пиар не помешает, за что ему спасибо.

В то же время Борисова подчеркнула, что считает певца в вопросе лечения от наркозависимости значимой фигурой и прекрасным примером для многих.

Читайте также: «Мы периодически теряем сознание»: Стас Пьеха рассказал о «кровавой жизни» артистов