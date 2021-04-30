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«Мы периодически теряем сознание»: Стас Пьеха рассказал о «кровавой жизни» артистов
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Мы периодически теряем сознание»: Стас Пьеха рассказал о «кровавой жизни» артистов

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец Стас Пьеха заявил, что жизнь артиста «довольно кровавая» с точки зрения здоровья из-за постоянных перелетов, гастролей и перегрузок. Он прокомментировал свое видеообращение жителям Дальнего Востока и друзьям в соцсетях, в котором рассказал, что не спал 40 часов.

Певец отметил, что ему придется исключать из гастрольного графика города с большой разницей в часовых поясах.

— Я не извинялся, я констатировал факт, что мне очень фигово. Мне хотелось рассказать, что жизнь артиста не такая радужная, как все думают. Мы периодически теряем сознание. Я хочу сказать, что она очень кровавая иногда бывает в плане здоровья. Да, прекрасные концерты, общение с публикой, можно петь не только попсу, но иногда приходится потратить перед этим 40 бессонных часов в пути, — отметил Пьеха в интервью «Откройте, Давид!».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Пьеха объяснил Муцениеце, почему мужчины изменяют женщинам.

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