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Пьеха объяснил Муцениеце, почему мужчины изменяют женщинам
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Пьеха объяснил Муцениеце, почему мужчины изменяют женщинам

Виктория Федотова

Звезды

Российский артист Стас Пьеха предположил, почему мужчины изменяют женщинам. В разговоре с актрисой Агатой Муцениеце он отметил, что причин может быть много. В частности, мужчине может не хватать любви.

— Многие мужчины, особенно советских времен, жили в реальности «не говори, не доверяй, не чувствуй». Что скажут соседи? Колыма этому предшествовала, сталинские репрессии, люди жили на страхах. Нельзя говорить лишнее, выглядеть по-другому. Доверять никому нельзя, это транслировали семьями. Люди не доверяли своим чувствам, — пояснил артист.

По его словам, внутри у мужчины могло быть недоверие к себе и жене, он мог смотреть на семейную жизнь как на постановку.

— Пока работают гормоны радости, либидо хлещет, ты в этом слиянии держишься, потом выходит окситоцин, приходит раздражение, ненависть. Если человек — эмоциональный инвалид, он бежит. Поэтому мужчины часто изменяют. Бывает еще пьют люто и едут в бордель, — отметил Пьеха.

По его словам, такие проблемы есть у целых поколений мужчин. Видео опубликовано на YouTube.

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