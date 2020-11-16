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«Это очень сложно»: Стас Пьеха признался, что он редко видится с сыном
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Это очень сложно»: Стас Пьеха признался, что он редко видится с сыном

Захар Чайченко

Звезды

Российский певец Стас Пьеха занимается карьерой больше, чем воспитанием собственного ребенка. После того, как он разошелся с Натальей Горчаковой, певец переехал в столицу, однако его экс-возлюбленная решила остаться под Петербургом.

— С сыном общаюсь мало, а он скучает. Стараюсь слушать его, вижу редко. И это очень сложно — у него такая эмоциональная волна, когда видит меня, — отмечает Стас.

Сам Пьеха рассказал, что для него самое важное в процессе воспитания — это материальное обеспечение ребенка, чтобы его сын Петр ни в чем себе не отказывал. По словам самого артиста, он купил в ипотеку дом, приобрел машину, а также дарит ему много денег. Певец признался, что его совесть говорит, мол этого не достаточно, но он ничего не может с этим поделать, передает Starhit.

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Стас Пьехавоспитание ребенкасын
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