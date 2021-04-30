Стас Пьеха заявил, что дана Борисова не поборола зависимость

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Российский певец Стас Пьеха заявил, что телеведущая Дана Борисова не поборола свою зависимость. Ранее она заявляла, что страдает от чрезмерного употребления алкоголя и наркотических веществ. Он заявил, что он не комментирует в СМИ зависимости других людей, поскольку это не профессионально.

— Я занимаюсь лечением анонимно, не раскрываю имен и диагнозов, потому что я сам много лечился. И, в отличие от Даны Борисовой, вылечился. Дана Борисова не вылечилась. Не надо это определять, я вам просто сказал и все, — подчеркнул Пьеха.

По его словам, темой наркологии он занимается глубоко и у него есть свои заведения.

— Я считаю, что 90 процентов артистов нуждаются в коррекции мышления. Я больше всех нуждаюсь как человек глубоко зависимый. Я не супермен и не спасу тех, кто не хочет, — заявил Пьеха.

На вопрос, почему Марьянов и Ефремов не приехали в клинику к Пьехе лечить алкогольную и наркозависимость, тот ответил, что есть много людей, которые хотят заработать на наркологии. К Пьехе обращался певец Евгений Осин, он просил вылечить его от зависимостей, но лечение, по словам Пьехи, было непродолжительным.

— После чего он капитулировал, сбежал от нас, мы его не держали. Потом попал в другую организацию, все закончилось плачевно. Я занимаюсь лечением, а не самопиаром, — пояснил Пьеха в интервью «Откройте, Давид!»

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