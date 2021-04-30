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Стас Пьеха заявил, что дана Борисова не поборола зависимость
Фото: Из личного архива

Стас Пьеха заявил, что дана Борисова не поборола зависимость

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец Стас Пьеха заявил, что телеведущая Дана Борисова не поборола свою зависимость. Ранее она заявляла, что страдает от чрезмерного употребления алкоголя и наркотических веществ. Он заявил, что он не комментирует в СМИ зависимости других людей, поскольку это не профессионально.

— Я занимаюсь лечением анонимно, не раскрываю имен и диагнозов, потому что я сам много лечился. И, в отличие от Даны Борисовой, вылечился. Дана Борисова не вылечилась. Не надо это определять, я вам просто сказал и все, — подчеркнул Пьеха.

По его словам, темой наркологии он занимается глубоко и у него есть свои заведения.

— Я считаю, что 90 процентов артистов нуждаются в коррекции мышления. Я больше всех нуждаюсь как человек глубоко зависимый. Я не супермен и не спасу тех, кто не хочет, — заявил Пьеха.

На вопрос, почему Марьянов и Ефремов не приехали в клинику к Пьехе лечить алкогольную и наркозависимость, тот ответил, что есть много людей, которые хотят заработать на наркологии. К Пьехе обращался певец Евгений Осин, он просил вылечить его от зависимостей, но лечение, по словам Пьехи, было непродолжительным.

— После чего он капитулировал, сбежал от нас, мы его не держали. Потом попал в другую организацию, все закончилось плачевно. Я занимаюсь лечением, а не самопиаром, — пояснил Пьеха в интервью «Откройте, Давид!»

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вредные зависимостиСтас ПьехаДана Борисова
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