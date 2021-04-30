Милана Тюльпанова раскритиковала бывшую жену Аршавина

Фото: Instagram / milana_tulpanova

Телеведущая Милана Тюльпанова резко высказалась в адрес бывшей супруги Андрея Аршавина.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала небольшой отрывок из ток-шоу Андрея Малахова, где Алиса Казьмина говорит о своей мечте найти достойного мужчину. Девушка мечтает, чтобы будущий избранник заботился о ней, а она взамен могла бы быть ему достойной женой.

Тюльпанова заявила, что жить за чужой счет нельзя, так же как и перекладывать ответственность за свою жизнь на чужие плечи.

— Все беды в жизни от безделья, лени и использования других в личных целях, — высказалась девушка в Stories.

Ранее стало известно, что бывшая жена Андрея Аршавина впервые появилась на телевидении после болезни.

Читайте также: Экс-супруга Аршавина заявила, что на нее навели порчу