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Бывшая жена Аршавина впервые после болезни появилась на телевидении
Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена Аршавина впервые после болезни появилась на телевидении

Евгения Владимирова

Звезды

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые появилась на телевидении после болезни. Она пришла на ток-шоу Андрея Малахова, чтобы рассказать о своей тяжелой болезни.

Аутоиммунное заболевание вызвало у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем. Казьмина перенесла кому, перитонит и коронавирус. По словам девушки, ей предстоит пережить еще несколько операций, за которыми последует долгая реабилитация.

Отец ее младшей дочери Есении Андрей Аршавин отказался помогать знаменитости, сейчас ее поддерживает первый муж, сообщили в эфире Первого канала.

Приглашенный на ток-шоу в качестве эксперта врач Василий Шуров заявил, что случай Алисы Казьминой похож на болезнь его бывшей пациентки – Юлии Началовой. Артистка скончалась от аутоиммунного заболевания в возрасте 38 лет. По словам Шурова, спасение Казьминой можно считать чудом. Он похвалил работавших со звездой врачей, передает ФАН.

Ранее мать футболиста Андрея Аршавина высказалась в эфире телепередачи о своем отношении к бывшей невестке.

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