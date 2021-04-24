«Судится со своими детьми»: Барановская проиграла суд Аршавину

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала поражение в суде по увеличению размера алиментов, которые хочет получать от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. Она добивалась, чтобы спортсмен отдавал на содержание троих детей половину от всех доходов, как и было ранее, но суд отказал.

— Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним, — сказала ведущая в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

Очередная апелляционная жалоба Барановской рассматривалась в Московском городском суде.

Некоторое время назад футболист смог снизить алименты на троих детей от телеведущей, он выплачивает им 3/8 от своих доходов, еще 1/8 уходит на дочь Есению, которую от спортсмена родила Алиса Казьмина.

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