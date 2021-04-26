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Экс-супруга Аршавина заявила, что на нее навели порчу
Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Экс-супруга Аршавина заявила, что на нее навели порчу

Анастасия Прохорова

Звезды

Экс-супруга футболиста Аршавина Алиса Казьмина уверена, что ее бывшая свекровь навела на нее порчу.

На теле бывшей супруги футболиста появились некротические язвы, она жалуется на боль в ногах.

— Я должна каждый день ездить на перевязки, нельзя надевать красивую обувь — больно очень. Я просто хочу, чтобы ко мне не липли больше болезни, чтобы это закончилось все, — рассказала Казьмина в эфире шоу «Пусть говорят».

Она уверена, что этому есть причины: во всем виноват ее давний враг — Татьяна Аршавина, мать ее экс-супруга.

— Теперь она хочет забрать у меня жизнь, здоровье, — уверена бывшая супруга Аршавина.

Алиса Казьмина предполагает, что даже в их разводе со спортсменом могли быть виноваты сверхъестественные силы.

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сглаз и порчасвекровьАлиса Казьмина
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