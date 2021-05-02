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Ефремов рассказал о жизни в колонии впервые после заключения
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Ефремов рассказал о жизни в колонии впервые после заключения

Полина Долганова

Звезды

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года, впервые с момента заключения рассказал о своей жизни в колонии. Он находится под стражей почти полтора года.

По словам артиста, он оценивает свое психологическое состояние как положительное. В физическом плане он не замечает сильных изменений: проявляются те же болезни, что и до заключения.

— Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. Привыкал два–три месяца, — рассказал Ефремов в интервью изданию StarHit.

Он добавил, что в свободное время не занимается творческой деятельностью. В часы отдыха актер может посетить футбольные матчи в качестве зрителя. Также заключенный много читает.

Артист уточнил, что его не беспокоит происходящее в мире: он озабочен собственным благополучием и рассчитывает на смягчение приговора.

Напомним, 26 апреля Ефремова навестила супруга Софья Кругликова. По словам актера, встреча прошла прекрасно.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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