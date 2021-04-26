Михаил Ефремов рассказал о первой встрече с супругой в колонии

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский актер Михаил Ефремов, который около полугода отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии под Белгородом, рассказал об отношениях с женой. Накануне у артиста впервые с момента этапирования состоялось свидание с родственниками. Его навестила супруга Софья Кругликова.

В интервью «СтарХиту» Михаил Ефремов опроверг слухи о проблемах в отношениях с семьей после его ареста.

— Встреча прошла прекрасно, разлада в семье у нас никакого нет, — заявил актер.

Ранее Михаил Ефремов рассказал, считает ли произошедшую с ними аварию «злым роком».

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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