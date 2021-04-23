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Адвокат Михаила Ефремова сообщил о состоянии здоровья актера
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Адвокат Михаила Ефремова сообщил о состоянии здоровья актера

Кирилл Николаев

Происшествия

Осужденный актер Михаил Ефремов не жалуется на ухудшение здоровья. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил его адвокат Петр Хархорин.

По его словам, Ефремов стал лучше выглядеть и даже немного внешне помолодел.

— Он лучше выглядит, у него исчезла какая-то припухлость на лице, — цитирует Хархорина ТАСС.

Адвокат добавил, что у Ефремова не идеальное здоровье. Раньше у него были разные заболевания, в том числе аллергия, однако никаких ухудшений здоровья в колонии не было. Актер обеспечен всеми лекарствами от аллергии. Медицина в колонии находится на хорошем уровне.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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