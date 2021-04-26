Ефремов рассказал, считает ли произошедшую с ними аварию «злым роком»
Российский актер Михаил Ефремов, который около полугода отбывает срок в колонии под Белгородом за смертельную аварию, рассказал о своем состоянии после ареста. В частности, 57-летний артист прокомментировал печальные события, произошедшие с ним за последний год.
Так, артист ответил на вопрос, считает ли он произошедшее «кармой» или «злым роком».
— Случилась трагедия, — ответил на вопрос Михаил Ефремов.
Благодаря апелляции актера ожидает еще 7,5 года в тюрьме вместо восьми годов заключения.
Также в интервью «СтарХиту» Ефремов рассказал, сможет ли он с этим справиться.
— Попробую, — лаконично ответил актер.
Ранее адвокат Михаила Ефремова раскрыл подробности о состоянии здоровья актера.
СПРАВКА «ВМ»
8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.
7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.
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