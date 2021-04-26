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Михаил Ефремов рассказал, как чувствует себя спустя полгода заключения
Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

Михаил Ефремов рассказал, как чувствует себя спустя полгода заключения

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный актер Михаил Ефремов, который уже почти полгода отбывает срок в колонии под Белгородом за ДТП со смертельным исходом, рассказал о своем физическом и психологическом состоянии.

— Психологически — со знаком плюс, физическое состояние среднее. Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись, — сообщил Ефремов в интервью изданию «СтарХит».

Адвокат артиста Петр Хархорин пояснил, что в колонии находится «прекрасная» санчасть, врачи которой внимательно относятся к заключенным. Он отметил, что Ефремов получает освобождение от работ при малейшем недомогании, несмотря на то, что сам актер зачастую этому противится, так как для него важно находиться среди людей.

Ранее адвокат Михаила Ефремова сообщил о состоянии здоровья актера.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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