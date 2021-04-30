«Ефремов — половая тряпка»: Пашаев пообещал обжаловать приговор лжесвидетелям

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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал обжаловать приговор лжесвидетелям по уголовному делу актера. Об этом он сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».

Пашаев возмутился тем, что его к этому разбирательству официально не привлекают. Он признался, что ему пришлось уговаривать суд вызвать его на допросы.

— Конечно, эти допросы ничего не дали, потому что еще раньше я говорил, что им в суде неприятно слушать правду. Я спрашивал их: «Чьи заказы вы сидите в суде и исполняете?», — отметил Пашаев.

Также он обрушился с критикой на Ефремова, так как именно актер, по мнению экс-адвоката, подставил фигурантов дела о лжесвидетельстве.

— Он лично их просил, умолял: «Помогите!». Потом ему наобещали четыре года условно, если он признается, и он признался как придурок. Так подставил ребят… Ефремов — половая тряпка. А ребят я не оставлю — мы дойдем до Европейского суда, если потребуется (защитники лжесвидетелей заявили корреспонденту, что будут рады любой поддержке, — Прим. «ВМ»), — заявил Пашаев.

Напомним, 30 апреля Пресненский суд Москвы вынес приговоры трем лжесвидетелям по делу Михаила Ефремова. Александр Кобец и Андрей Гаев получили полтора года исправительных работ, Теван Бадасян — один год. Кроме того, со всех троих будут удерживать 10 процентов от зарплаты в доход государства.

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