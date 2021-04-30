«Ефремов — половая тряпка»: Пашаев пообещал обжаловать приговор лжесвидетелям
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал обжаловать приговор лжесвидетелям по уголовному делу актера. Об этом он сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».
Пашаев возмутился тем, что его к этому разбирательству официально не привлекают. Он признался, что ему пришлось уговаривать суд вызвать его на допросы.
— Конечно, эти допросы ничего не дали, потому что еще раньше я говорил, что им в суде неприятно слушать правду. Я спрашивал их: «Чьи заказы вы сидите в суде и исполняете?», — отметил Пашаев.
Также он обрушился с критикой на Ефремова, так как именно актер, по мнению экс-адвоката, подставил фигурантов дела о лжесвидетельстве.
— Он лично их просил, умолял: «Помогите!». Потом ему наобещали четыре года условно, если он признается, и он признался как придурок. Так подставил ребят… Ефремов — половая тряпка. А ребят я не оставлю — мы дойдем до Европейского суда, если потребуется (защитники лжесвидетелей заявили корреспонденту, что будут рады любой поддержке, — Прим. «ВМ»), — заявил Пашаев.
Напомним, 30 апреля Пресненский суд Москвы вынес приговоры трем лжесвидетелям по делу Михаила Ефремова. Александр Кобец и Андрей Гаев получили полтора года исправительных работ, Теван Бадасян — один год. Кроме того, со всех троих будут удерживать 10 процентов от зарплаты в доход государства.
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