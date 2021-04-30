Лжесвидетеля Кобеца по делу Михаила Ефремова приговорили к году исправительных работ

Фото: пресс-служба суда

Пресненский районный суд приговорил Александра Кобеца, первого подсудимого по делу о лжесвидетельстве на процессе Михаила Ефремова, к исправительным работам. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда.

Александр Кобец признан виновным по статье «Заведомо ложные показания». Суд приговорил его к исправительным работам в течение 1 года и 6 месяцев. Кроме того, 10 процентов от его заработной платы будут удерживать в доход государства.

СПРАВКА «ВМ»

Напомним, авария, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов, произошла 8 июня 2020 года. В результате ДТП погиб водитель второй машины. Выяснилось, что актер в тот момент находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев.

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