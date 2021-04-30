Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лжесвидетеля Кобеца по делу Михаила Ефремова приговорили к году исправительных работ
Фото: пресс-служба суда

Лжесвидетеля Кобеца по делу Михаила Ефремова приговорили к году исправительных работ

Юлия Павлушова

Происшествия

Пресненский районный суд приговорил Александра Кобеца, первого подсудимого по делу о лжесвидетельстве на процессе Михаила Ефремова, к исправительным работам. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда.

Александр Кобец признан виновным по статье «Заведомо ложные показания». Суд приговорил его к исправительным работам в течение 1 года и 6 месяцев. Кроме того, 10 процентов от его заработной платы будут удерживать в доход государства.

СПРАВКА «ВМ»

Напомним, авария, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов, произошла 8 июня 2020 года. В результате ДТП погиб водитель второй машины. Выяснилось, что актер в тот момент находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иск на 55 миллионов рублей к певцу Григорию Лепсу поступил в Арбитражный суд Москвы

Михаил Ефремовсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте