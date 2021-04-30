Иск на 55 миллионов рублей к певцу Григорию Лепсу поступил в Арбитражный суд Москвы

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В Арбитражный суд Москвы поступил иск на сумму более 55 миллионов рублей к певцу Григорию Лепсу. Истцом выступила компания ООО «Тоталойл». Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

На сайте суда опубликован документ, согласно которому исковое заявление было подано 14 апреля этого года. Компания «Тоталойл» требует взыскать с певца 55 миллионов 110 тысяч 57 рублей. Предварительное заседание по делу состоится в мае.

— Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 25 мая 2021 года на 11:30, — говорится в тексте документа.

Добавляется, что если по итогам предварительного заседания дело будет признано подготовленным, оно может быть рассмотрено в суде в тот же день.

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