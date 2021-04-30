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Почти 5,5 миллиона рублей пропало из сейфа столичной пенсионерки
Фото: Википедия

Почти 5,5 миллиона рублей пропало из сейфа столичной пенсионерки

Илья Ашуров

Происшествия

Неизвестные похитили из сейфа пенсионерки крупную сумму денег на Западе Москвы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась пенсионерка. Она заявила, что пришла в банк, расположенный на Бережковской набережной, где у нее арендован сейф, и обнаружила пропажу денег. Каким образом были похищены деньги, пока не известно. Общий материальный ущерб составил почти 5,5 миллиона рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о краже 51 миллиона рублей из столичного банка. Клиент финансовой организации обнаружил, что все хранившееся в ячейке — крупная сумма денег и дорогостоящие ювелирные украшения — пропало.

Читайте также: Следком возбудил уголовное дело по факту хищения более 400 миллионов рублей в Люберцах

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