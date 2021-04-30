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Следком раскрыл схему хищения более 400 миллионов рублей у городского округа Люберцы
Фото: СК РФ

Следком раскрыл схему хищения более 400 миллионов рублей у городского округа Люберцы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения денег у муниципального образования в Люберцах. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, организованная группа под руководством иностранного гражданина с 2009 года скупала на территории Люберец нежилые здания (всего более 40 зданий). После чего злоумышленники оформляли право собственности на созданные ими иностранные компании, а впоследствии регулярно переоформляли его (право собственности — прим. «ВМ») для того, чтобы не платить налоги.

В результате злоумышленники не заплатили в бюджет более 400 миллионов рублей, тем самым причинив ущерб муниципальному образованию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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хищение денегЛюберцымошенничество
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