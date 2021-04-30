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Сиделка украла у инвалида более 1,3 миллиона рублей в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сиделка украла у инвалида более 1,3 миллиона рублей в Москве

Илья Ашуров

Происшествия

Сиделка украла у своей нанимательницы крупную сумму денег и драгоценности в центре столицы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что в начале 2020 года наняла сиделку, так как, будучи инвалидом 1-й группы, ей сложно одной вести хозяйство. Женщина выдала своей помощнице доверенность на получение пенсии с банковской карты. Через некоторое время сиделка уволилась.

Вскоре пенсионерка обнаружила, что на ее счету осталось меньше ста рублей. По словам заявительницы, «помощница» сняла с ее счета 1,3 миллиона рублей. Кроме того, женщина сообщила о пропаже золотого фамильного кольца с изумрудом, двух обручальных колец, а также золотой цепочки и креста.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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сиделка#пенсионерка#инвалид
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