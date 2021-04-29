Мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы за надругательство над детьми

Фото: СК РФ

Столичный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в надругательстве над детьми и выманивании у них откровенных фото через интернет с помощью шантажа. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, с 2015 по 2019 год мужчина знакомился с несовершеннолетними в социальных сетях и представлялся их сверстником. Он вел переписку на интимные темы, а также заставлял несовершеннолетних присылать ему фотографии и видеоматериалы интимного характера. От действий мужчины пострадали семь детей.

Подозреваемого задержали. Из его квартиры изъяли компьютерную технику с фотографиями и видеоматериалами. Позднее выяснилось, что мужчина причастен к совершению аналогичных деяний в отношении других несовершеннолетних детей на территории Московской и Владимирской областей, а также Казани и Санкт-Петербурга.

В результате суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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