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Столичные оперативники задержали подозреваемых в краже семи миллионов рублей
Фото: МВД

Столичные оперативники задержали подозреваемых в краже семи миллионов рублей

Полина Долганова

Происшествия

Сотрудники отдела уголовного розыска вместе с коллегами из Управления уголовного розыска по городу Москве задержали 45-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, подозреваемых в краже денежных средств из квартиры в Москве. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Отмечается, что хозяин квартиры пригласил двоих приезжих из ближнего зарубежья для помощи в ведении домашнего хозяйства.

Какое-то время подозреваемые выполняли свои обязанности, а затем, предположительно, украли у нанимателя семь миллионов рублей.

Видео: 7.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/23964509/

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в Астраханской области и изъяли у них часть денежных средств и иномарку, купленную на остальную похищенную сумму.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления. Злоумышленники заключены под стражу.

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