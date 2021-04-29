Более 17 тысяч водителей в Москве привлекли к ответственности за неправильную тонировку стекол

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Более 17 тысяч водителей привлечено к ответственности за неправильную тонировку стекол автомобиля. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Рейд прошел в городе с 19 до 28 апреля. К ответственности были привлечены 17 035 водителей. Всего выдано 9842 требования об устранении нарушения.

Кроме того, в отношении 196 водителей составлены протоколы об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, сообщает ТАСС.

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