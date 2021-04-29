Гражданина Узбекистана приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство возлюбленной

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Нагатинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего гражданина Узбекистана, который признан виновным в убийстве возлюбленной. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, 10 сентября 2020 года у входа в торговый центр на юге столицы мужчина поссорился со своей 29-летней девушкой. Он достал нож и нанес им не менее двадцати ударов по телу женщины. Она скончалась на месте.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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