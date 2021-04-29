Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гражданина Узбекистана приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство возлюбленной
Фото: pixabay

Гражданина Узбекистана приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство возлюбленной

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Каширское шоссе, 61Г Карта всех событий

Нагатинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего гражданина Узбекистана, который признан виновным в убийстве возлюбленной. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, 10 сентября 2020 года у входа в торговый центр на юге столицы мужчина поссорился со своей 29-летней девушкой. Он достал нож и нанес им не менее двадцати ударов по телу женщины. Она скончалась на месте.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Кароматулло Джаборову

убийствоПрокуратурасуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте