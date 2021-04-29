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Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Кароматулло Джаборову
Фото: АГН Москва

Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Кароматулло Джаборову

Полина Долганова

Происшествия

Черемушкинский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогера Кароматулло Джаборова до 1 июня 2021 года. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в феврале 2020 года в интернете появилось видео, снятое в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года».

На ролике видно, как молодой человек якобы упал в приступе, а его знакомые начали кричать об опасной вирусной инфекции. Произошедшее вызвало панику у остальных пассажиров.

Позже было возбуждено уголовное дело, а 10 февраля 2020 года блогера поместили в СИЗО.

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