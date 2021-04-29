Двое сотрудников стройуправления МВД РФ предстанут перед судом

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Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении двух сотрудников государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГУП «РСУ МВД России»). Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Перед судом предстанут генеральный директор и начальник указанного предприятия. По данным ведомства, в период с июня 2014 года по май 2015 года они продали по заведомо заниженной стоимости более 30 единиц автотранспорта и строительной техники. В результате организации был нанесен ущерб на сумму почти в 11 миллионов рублей.

Прокуратура передаст в суд обвинение, предусмотренное уголовной статьей «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

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