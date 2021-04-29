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Пенсионерка лишилась драгоценностей на 400 тысяч рублей после свидания
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пенсионерка лишилась драгоценностей на 400 тысяч рублей после свидания

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ореховый бульвар, 14к1 Карта всех событий

Мужчина похитил у пенсионерки драгоценности на крупную сумму на юге столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась пожилая москвичка. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной и через некоторое время пригласила его к себе в квартиру на Ореховом бульваре, дом 14. Вечер пара коротала с горячительными напитками.

Спустя пару дней пенсионерка обнаружила, что у нее пропали ювелирные украшения: два золотых кольца, бриллиантовые серьги, золотые цепочка, крестик и подвеска. Стоимость украденного оценивается в 400 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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