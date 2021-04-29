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Фармацевты продавали сильнодействующие вещества под видом чайных пакетиков в Москве
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Фармацевты продавали сильнодействующие вещества под видом чайных пакетиков в Москве

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная полиция задержала фармацевтов, которые незаконно продавали сильнодействующие препараты наркозависимым людям. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, задержанными оказались три человека — руководитель аптеки и два фармацевта. Они продавали сильнодействующие лекарственные вещества, такие как «Прегабалин» определенному кругу наркозависимых людей. Причем лекарственные препараты маскировались под чайные пакетики.

В ходе спецоперации один из фармацевтов была задержана с поличным. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

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