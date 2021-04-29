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«Носилок не было»: экс-министр Михаил Абызов переносит COVID-19 в легкой форме
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Носилок не было»: экс-министр Михаил Абызов переносит COVID-19 в легкой форме

Рафаэль Залян

Илья Ашуров

Происшествия

У экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова обнаружена легкая форма коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила председатель Общественного совета при УФСИН Москвы Елена Зеленова.

По ее словам, информация, появившаяся в СМИ, о том, что Абызова «привезли на носилках в ужасном состоянии», не соответствует действительности.

— Никаких носилок не было. Состояние у него (Абызова — прим. «ВМ») сейчас удовлетворительное, он находится в медсанчасти, заболевание протекает в легкой форме. Абызов находится под наблюдением врачей, — сказала Зеленова.

Также она заметила, что медицинское обеспечение, предоставленное экс-министру, соответствует требованиям законодательства. Председатель Общественного совета при УФСИН подчеркнула, что на данный момент двери СИЗО для общественников и посещения закрыты из-за действия карантинных мер.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина, посетившая Михаила Абызова в СИЗО, заявила, что резкое ухудшение здоровья связано не с ковидом, а с обострением его (Абызова — прим. «ВМ») неврологического заболевания.

— Ковид у экс-министра не подтвердился, — цитирует ТАСС слова члена ОНК.

Напомним, во вторник, 27 апреля, заседание Московского городского суда, на котором проходило слушание дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, было прервано после того, как подсудимому стало плохо. Позже адвокат Михаила Абызова заявил, что у экс-министра диагностировали COVID-19.

Напомним, Михаила Абызова и его сообщников обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности на 32 миллиарда рублей, в коммерческом подкупе на сумму 48 миллиардов рублей и в других коррупционных преступлениях.

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СИЗОФСИНМихаил Абызов
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