Сцена из Булгакова: москвичка разлила масло в метро и поскользнулась

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Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Женщина разлила масло в столичном метро и сама же на нем поскользнулась. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», москвичка разбила бутылку с маслом в вестибюле станции метро «Выставочная», поскользнулась и упала. Женщина отделалась легкими ушибами, а от предложения сотрудников метро вызвать врачей отказалась.

В ситуации, напоминающей сцену из романа Михаила Булгакова, женщина видит только проявление собственной невнимательности и неосторожности. К счастью, никто из прохожих больше не пострадал.

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