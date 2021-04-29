Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сцена из Булгакова: москвичка разлила масло в метро и поскользнулась
Фото: Pixabay

Сцена из Булгакова: москвичка разлила масло в метро и поскользнулась

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Женщина разлила масло в столичном метро и сама же на нем поскользнулась. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», москвичка разбила бутылку с маслом в вестибюле станции метро «Выставочная», поскользнулась и упала. Женщина отделалась легкими ушибами, а от предложения сотрудников метро вызвать врачей отказалась.

В ситуации, напоминающей сцену из романа Михаила Булгакова, женщина видит только проявление собственной невнимательности и неосторожности. К счастью, никто из прохожих больше не пострадал.

Читайте также: Уволенный сотрудник салона сотовой связи украл смартфоны почти на 500 тысяч рублей

Метромаслостанция «Выставочная»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Все мнения
О проекте