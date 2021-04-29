Уволенный сотрудник салона сотовой связи украл смартфоны почти на 500 тысяч рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Таганская улица, 31/22 Карта всех событий

Уволенный сотрудник магазина украл из него смартфоны на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в столичном ГУ МВД.

В полицию обратился руководитель пункта выдачи заказов, расположенного по адресу Таганская улица, дом 31/32. Он заявил, что в ходе инвентаризации была обнаружена пропажа четырех дорогостоящих смартфонов. Причем исчезновение гаджетов произошло сразу после увольнения молодого сотрудника, который не смог успешно пройти стажировку.

По предположению заявителя, бывший сотрудник мог обидеться из-за увольнения и совершить кражу. Однако на данный момент доказательств этой версии нет — камеры наблюдения в пункте выдачи отсутствуют. По словам руководителя, магазину нанесен ущерб в размере 420 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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