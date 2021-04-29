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С автоматом на плече: в Зеленограде мужчина устроил стрельбу из окна квартиры
Фото: sudak.rk.gov.ru

С автоматом на плече: в Зеленограде мужчина устроил стрельбу из окна квартиры

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Зеленограде выпивший мужчина вышел к курьеру с автоматом Калашникова на плече, а позже устроил стрельбу из окна квартиры. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, житель Зеленограда выпивал со своим знакомым в квартире. В какой-то момент они решили заказать еду через службу доставки. В дверях курьера встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Сотрудник доставки сообщил об увиденном в полицию. Когда правоохранители приехали, владелец автомата отказался открывать дверь и начал стрелять из окна.

Видео: Пресс-служба МВД России по Москве

Позже мужчина был задержан. В его квартире обнаружили охолощенный автомат Калашникова (предназначенный для имитации выстрела — прим. «ВМ»), 62 холостых патрона, муляж гранаты, а также пневматическое ружье.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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город Зеленоградавтомат «Калашникова»курьер
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