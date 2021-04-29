Гранату обнаружили рядом с жилым домом на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица, 32 Карта всех событий
Подозрительный предмет, по предварительным данным, граната, обнаружен вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», предмет, похожий на гранату, был найден рядом с домом 32 на Шарикоподшипниковской улице. На место происшествия вызваны экстренные службы.
Ранее «ВМ» писала, что снаряд времен ВОВ обнаружили на северо-западе Москвы во время прокладки кабеля.
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