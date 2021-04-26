Снаряд времен ВОВ обнаружили на северо-западе Москвы во время прокладки кабеля

Фото: Moscow Live

На северо-западе Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, снаряд времен ВОВ был найден во время прокладки кабеля на одной из улиц Северо-Западного административного округа Москвы. Уточняется, что территория вокруг места происшествия огорожена.

Ранее «ВМ» писала об обнаружении снаряда времен Отечественной войны на западе Москвы, в районе дома 65 на Молодогвардейской улице.

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