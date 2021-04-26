Мужчина в столичном метро вырвал сумку у пассажира и скрылся
Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в ограблении пассажира метро. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
По словам представителя ведомства, задержанным оказался 39-летний приезжий. На станции «Алексеевская» в момент закрытия дверей поезда он выхватил сумку у женщины, находящейся внутри вагона, и скрылся. На свободе мужчина пребывал недолго: полиция поймала его вечером того же дня на северо-востоке Москвы.
В ходе обыска у грабителя была обнаружена украденная сумка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
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