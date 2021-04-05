Снаряд времен ВОВ обнаружен на западе столицы
На западе Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Снаряд времен ВОВ обнаружен в районе дома 65 на Молодогвардейской улице. Источник уточнил, что территория оцеплена. На место происшествия ожидается прибытие кинологов.
Ранее «ВМ »писала, что взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
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