Полицейские задержали подозреваемую в попытке хищения 3,4 миллиона рублей у ветерана ВОВ

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Правоохранители задержали женщину, которая подозревается в попытке хищения 3,4 миллиона рублей у ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в четверг, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что 30 марта в полицию с письмом обратился 92-летний ветеран, проживающий в высотке на Котельнической набережной. Он сообщил, что несколько недель назад стал жертвой мошенничества, после чего было возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время ветерану стали звонить с неизвестного телефона и представляться следователем МВД, майором полиции.

— Звонивший заявил, что ветеран должен предоставить правоохранительным органам все денежные средства, которыми он располагает, а именно 3,4 миллиона рублей, якобы для проведения экспертизы, — подчеркнули в ведомстве.

Затем 31 марта в квартиру к пенсионеру приехала женщина. Она представилась экспертом-криминалистом и показала поддельный документ за подписью начальника ОМВД России по Таганскому району. Согласно ему ветеран должен был передать «эксперту» деньги. Однако провести махинацию женщине не удалось. Правоохранители прямо в квартире пенсионера задержали злоумышленницу. Ей оказалась 31-летняя жительница Екатеринбурга.

В процессе допроса женщина полностью признала свою вину. По факту происшествия возбуждено дело о мошенничестве.

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