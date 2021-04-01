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Взрывотехники обезвредили артиллерийский снаряд времен ВОВ в Подмосковье
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Взрывотехники обезвредили артиллерийский снаряд времен ВОВ в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в среду, 31 марта, на сайте учреждения.

Специалисты поисково-спасательного отряда №22 обезвредили боеприпас времен ВОВ, который был обнаружен в деревне Городилово Рузского городского округа. Снаряд обнаружили местные жители, он находился в лесополосе недалеко от жилых построек.

Взрывотехники вывезли боеприпас в безопасное место, где обезвредили его.

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