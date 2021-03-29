Похожий на боевой снаряд предмет нашли в центре Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В центре Москвы специалисты нашли предмет, похожий на боевой снаряд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что подозрительный предмет нашли в воде в районе Северного дублера Кутузовского проспекта.

Ранее сообщалось, что на территории аэропорта Пулково нашли артиллерийский снаряд.

Читайте также: Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на севере Москвы