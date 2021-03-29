Похожий на боевой снаряд предмет нашли в центре Москвы
Россия, Москва, Кутузовский проспектКарта всех событий
В центре Москвы специалисты нашли предмет, похожий на боевой снаряд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.
Уточняется, что подозрительный предмет нашли в воде в районе Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ранее сообщалось, что на территории аэропорта Пулково нашли артиллерийский снаряд.
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