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Похожий на боевой снаряд предмет нашли в центре Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Похожий на боевой снаряд предмет нашли в центре Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспектКарта всех событий

В центре Москвы специалисты нашли предмет, похожий на боевой снаряд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что подозрительный предмет нашли в воде в районе Северного дублера Кутузовского проспекта.

Ранее сообщалось, что на территории аэропорта Пулково нашли артиллерийский снаряд.

Читайте также: Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на севере Москвы

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