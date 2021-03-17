Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на севере Москвы

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Россия, Москва, Берёзовая аллея, 8с2 Карта всех событий

В районе станции столичного метро «Ботанический сад» обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Снаряд был найден на стройке по адресу Березовая аллея, дом 8, строение 2. В связи с инцидентом территорию оцепили. На место выехали кинологи.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы автомобиль наехал на трех человек на пешеходном переходе.

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