Автомобиль наехал на трех человек на пешеходном переходе на юге Москвы
Россия, Москва, Коломенская улица, 15Карта всех событий
На юге столицы автомобиль наехал на трех человек, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 17 марта.
Инцидент произошел на Коломенской улице в районе дома № 15.
— Произошел наезд на троих пешеходов на пешеходном переходе, — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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