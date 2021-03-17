Автомобиль наехал на трех человек на пешеходном переходе на юге Москвы

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Коломенская улица, 15 Карта всех событий

На юге столицы автомобиль наехал на трех человек, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 17 марта.

Инцидент произошел на Коломенской улице в районе дома № 15.

— Произошел наезд на троих пешеходов на пешеходном переходе, — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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